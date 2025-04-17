Экс-полицейский получил срок за пьяное смертельное ДТП в Краснознаменском районе

В Краснознаменском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что 31 августа 2024 года на автодороге от поселка Полтавское до Краснознаменска старший участковый уполномоченный ОП по Краснознаменскому муниципальному округу, управлявший в состоянии алкогольного опьянения служебным автомобилем «УАЗ», совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП 52-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм погибла на месте.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Краснознаменского района назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.