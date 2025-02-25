В Калининграде квартира многоэтажного дома использовалась как голубятня

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В Калининграде на ул. Киевской, 30 квартира многоэтажного дома «фактически была превращена в голубятню». Собственнику было предъявлено требование о прекращении использования помещения не по назначению в связи с его ненадлежащем содержанием и нарушением прав других жильцов на благоприятные условия проживания. Об этом в своём телеграм-канале сообщает региональный минконтроль.

Уточняется, что ведомством была проведена проверка, которая установила наличие из-за двери квартиры звуков, характерных для голубей (воркование и хлопанье крыльев), а также зафиксировала характерный запах, отсутствие в окне квартиры остекления, попадание птиц в квартиру через него и их скопление на оконном отливе. После проверки собственнику было предъявлено требование о прекращении использования квартиры не по назначению.

В феврале Калининградский областной суд своим решением подтвердил законность выводов министерства и предъявленных требований к собственнику. Решение вступило в законную силу.

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