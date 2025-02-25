СК: жителю Полесска грозит срок за похищение человека и самоуправство

СК: жителю Полесска грозит срок за похищение человека и самоуправство
Фото пресс-службы регионального СК
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В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Полесска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений) и ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство). ОБ этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером 5 августа 2023 года обвиняемый вместе со своим знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в Калининграде на улице Павлика Морозова насильно усадили в автомобиль 18-летнего юношу, отвезли его в Полесск и закрыли в хозпостройке во дворе дома одного из фигурантов. Перед этим парня избили, требуя, чтобы он вернул 56 тысяч рублей, похищенные им с карты одного из обвиняемых. В качестве гарантии возврата денежных средств фигуранты забрали у потерпевшего паспорт и мобильный телефон. К утру 6 августа калининградец, разобрав обшивку двери, смог выбраться из помещения и вернуться домой.

В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключениям направлено в суд для рассмотрения по существу.

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