Избили и заперли в хозпостройке: двух жителей Полесска обвиняют в похищении человека

32-летнего и 36-летнего жителей Полесска обвиняют в похищении человека. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц, с применением насилия). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером 5 августа текущего года обвиняемые в Калининграде на улице Павлика Морозова с применением силы усадили в автомобиль 18-летнего местного жителя, отвезли его в Полесск и закрыли в хозпостройке во дворе дома одного из похитителей. Перед этим юношу избили, требуя вернуть похищенные им с карты одного из обвиняемых деньги. К утру 6 августа калининградец, разобрав обшивку двери, смог выбраться из помещения и вернулся к себе домой.

В настоящее время оба фигуранта задержаны, допрошены, им предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого преступления.

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