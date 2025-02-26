СК: на стройплощадке в Пионерском из-за падения крана пострадали двое рабочих

СК: на стройплощадке в Пионерском из-за падения крана пострадали двое рабочих
Фото пресс-службы МЧС
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В Пионерском следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства травмирования рабочих на строительном объекте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По предварительной информации, на строительной площадке по улице Рабочей в Пионерском произошло падение подъемного крана, в результате чего пострадали 32-летний стропальщик и 35-летний крановщик. Рабочие госпитализированы с различными травмами», — уточнили в СК.

В настоящее время следователями производится осмотр места происшествия, детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как добавили в пресс-службе регионального управления МЧС, на место ЧП пришлось привлекать спасателей. Они деблокировали крановщика из кабины и передали обоих пострадавших рабочих медикам. 


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