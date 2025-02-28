В Пионерском возбудили дело после гибели крановщика из-за падения крана

В результате падения башенного крана на стройплощадке в Пионерском скончался 35-летний мужчина. По факту гибели возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.



Мужчина, находившийся в кабине крана, скончался 27 февраля, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, говорится в сообщении. Светлогорским межрайонным следственным СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

По уголовному делу произвели осмотр места происшествия, изъяли необходимую документацию, назначили ряд судебных экспертиз, а также допросили свидетелей и выполнили иные следственные действия для установления обстоятельств преступления и лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.