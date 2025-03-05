В центре Калининграда произошло массовое ДТП (фото)

5 марта в центре Калининграда произошло массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«05.03.2025 в городе Калининграде в районе 16 часов 50 минут на Гвардейском проспекте в районе ТЦ „Европа“ произошло столкновение шести транспортных средств. Предварительно пострадавших в дорожном происшествии нет», — говорится в сообщении.

В ГАИ предупредили, что движение транспортных средств на Гвардейском проспекте значительно затруднено в обоих направлениях, посоветовав выбирать альтернативные маршруты движения.