В центре Калининграда произошло массовое ДТП (фото)

В центре Калининграда произошло массовое ДТП (фото)
Фото: пресс-служба регионального управления ГАИ
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5 марта в центре Калининграда произошло массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«05.03.2025 в городе Калининграде в районе 16 часов 50 минут на Гвардейском проспекте в районе ТЦ „Европа“ произошло столкновение шести транспортных средств. Предварительно пострадавших в дорожном происшествии нет», — говорится в сообщении.

В ГАИ предупредили, что движение транспортных средств на Гвардейском проспекте значительно затруднено в обоих направлениях, посоветовав выбирать альтернативные маршруты движения.

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