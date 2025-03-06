Стали известны подробности массового ДТП в центре Калининграда (фото)

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Стали известны подробности массового ДТП на Гвардейском проспекте в Калининграде, произошедшего 5 марта. Его возникновение повлекло нарушение требований дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 5 марта в 16:30 по Гвардейскому проспекту в районе дома № 2 двигался автомобиль «Хендэ». Как следует из сообщения пресс-службы, 52-летний водитель «в нарушение требований дорожного знака 4.1.2 „Движение направо“ осуществил поворот налево, допустил столкновение с автомобилем „БМВ“ под управлением 24-летнего водителя, после чего автомобиль „Хендэ“ отбросило на автомобиль „Мерседес“, автомобиль „БМВ“ отбросило на автомобиль „Додж“, который отбросило на автомобиль „Лада“, автомобиль „БМВ“ отбросило на автомобиль „Фольксваген“».

Как уточняет пресс-служба, в результате ДТП водитель «БМВ» получил телесные повреждения.

Фото: пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции

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