Уровень загрязнения воздуха вокруг Калининградской области назвали опасным

Уровень загрязнения воздуха вокруг Калининградской области назвали опасным
Фото: сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области»
Продолжение: МЧС: палы прошлогодней травы в регионе охватили более 250 га
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Уровень загрязнения воздуха на границе с Калининградской областью назвали опасным для здоровья. Экспертные данные со ссылкой на сервисы waqi.info и iqair.com, оценивающие качество воздуха, в воскресенье, 9 марта, предоставил паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Главный минус теплого антициклона — сильное загрязнение воздуха ввиду малоподвижности воздушной массы и ужасающего фактора загрязнения в виде палов травы, — считают администраторы сообщества. — Судя по картам, неудовлетворительное качество воздуха сейчас на большей части центральной и восточной Европы. Из нашего региона данных нет, однако показатели из ближайших станций в Польше — опасные для здоровья».

Эксперты считают, что качество воздуха в Калининградской области на текущий момент значительно хуже, чем в пограничных государствах, так как это «заметно по повсеместному запаху дыма и гари».

«Туман этим утром, как можно заметить, был с запахом дыма — это переходная ступень между сухими и влажными туманами — такие туманы состоят из водяных частиц вместе с достаточно большими массами пыли, дыма и копоти, а частицы дыма представляют собой дополнительные ядра конденсации в воздухе для формирования тумана, — добавляют метеорологи. — Наибольшую степень загрязнения составляют частицы PM 2,5 (мельчайшие частицы размером от 0,001 до 2,5 микрометра, которые включают в себя частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости), присутствуют также частицы PM 10 (Взвешенные крупные твёрдые или жидкие частицы диаметром 10 микрометров и менее. К ним относятся дым, пыль, сажа, соли, кислоты и металлы). Частицы PM 2,5 являются более опасными ввиду высокой проникающей способности в дыхательные пути человека».

Ранее сообщалось, что в регионе из-за сухой и теплой погоды сложилась катастрофическая ситуация, связанная с палами травы. Очаги возгорания сейчас фиксируют во всех муниципалитетах области.

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