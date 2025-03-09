Под Правдинском несовершеннолетний получил удар ножом, поздравив тётю с 8 марта (фото)

Жителя Правдинского района подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. О задержании 37-летнего мужчины, проживающего в посёлке Домново, и возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Калининградской области.

«По версии следствия, вечером 8 марта, дома по месту жительства подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожительницей, ножом нанес не менее одного удара в область груди ее 15-летнему племяннику, попытавшемуся заступиться за родственницу, — сообщили подробности в пресс-службе ведомства. — Подросток госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь».

По уголовному делу, как уточняется, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняется сбор доказательной базы.