Под Правдинском несовершеннолетний получил удар ножом, поздравив тётю с 8 марта (фото)

Под Правдинском несовершеннолетний получил удар ножом, поздравив тётю с 8 марта (фото)
Фото: пресс-служба СУ СК по Калининградской области
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Жителя Правдинского района подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. О задержании 37-летнего мужчины, проживающего в посёлке Домново, и возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Калининградской области.

«По версии следствия, вечером 8 марта, дома по месту жительства подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожительницей, ножом нанес не менее одного удара в область груди ее 15-летнему племяннику, попытавшемуся заступиться за родственницу, — сообщили подробности в пресс-службе ведомства. — Подросток госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь».

По уголовному делу, как уточняется, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняется сбор доказательной базы.

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