СК: суд отправил под стражу жителя области, ранившего ножом в грудь подростка

В понедельник, 10 марта, суд заключил под стражу 37-летнего жителя поселка Домново Правдинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ранее Председателю Следственного комитета РФ был представлен доклад о ходе расследования указанного уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Напомним, вечером 8 марта пьяный мужчина в ходе ссоры с сожительницей ножом нанес не менее одного удара в область груди ее 15-летнему племяннику, попытавшемуся заступиться за женщину. Подросток был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый водворен в следственный изолятор до 9 мая 2025 года.

Расследование уголовного дела продолжается.