В Минэнерго объяснили, почему отключили свет «в отдельных регионах области»

Отключение электроэнергии «в отдельных регионах» Калининградской области объяснили «технологическим нарушением в работе Калининградской ТЭЦ-2». Соответствующая информация опубликована на сайте министерства энергетики Российской Федерации.

«23 марта в результате технологического нарушения в работе Калининградской ТЭЦ-2 и последующего действия противоаварийной автоматики в отдельных регионах области произошло кратковременное отключение электроэнергии. Благодаря слаженной работе энергетиков региона электроснабжение потребителей полностью восстановлено в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Сколько улиц осталось без света в результате аварии, не уточняется. В Ленинградском районе Калининграда, в частности, на ул. Куйбышева, электроэнергию отключили в районе 7 часов утра. В 9:25, как сообщили жители Куйбышева, электроснабжение было восстановлено.

«Установленная мощность электростанций Калининградской области более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона, что позволяет в кратчайшее время восстанавливать энергопотребление в отключенных районах. При строительстве новых ТЭС в регионе были использованы передовые решения, в частности, установлены современные устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики на основе цифровых технологий, которые сегодня позволяют в оперативном режиме отслеживать и устранять любые внештатные ситуации», — добавили в министерстве.

Энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ 8 февраля 2025 года.