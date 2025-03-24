На Тенистой Аллее в Калининграде при сносе здания погиб рабочий (видео)

На улице Тенистая Аллея в Калининграде при разборе административного здания, подлежащего сносу, погиб рабочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

«По предварительным данным, в процессе производства работ по демонтажу здания произошло его частичное обрушение, в результате чего 40-летний экскаваторщик, находившийся в кабине, погиб на месте от полученных травм», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи регионального управления СКР, проводится осмотр места происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Видео: СУ СК России по Калининградской области