Прокуратура: директора фирмы будут судить за гибель экскаваторщика при сносе здания

Прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем смерть человека. В случившемся обвиняют директора ООО «Кураж Плюс». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе расследования установлено, что в марте 2025 года директор ООО „Кураж Плюс“ не удостоверившись, что подчиненный работник прошел обучение требованиям охраны труда, допустил его к выполнению демонтажных работ с использованием экскаватора на территории бывшей фабрики по ул. Тенистая аллея в Калининграде. Во время выполнения работ произошло обрушение трубы дымохода на кабину экскаватора. От полученных телесных повреждений 40-летний рабочий скончался на месте происшествия», — отмечает прокуратура.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу. Получить оперативный комментарий ООО «Кураж Полюс» не удалось. По телефону, указанному в базе данных контрагентов, ответили, что «больше не имеют отношения» к данной компании.