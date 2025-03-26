Следком объявил в федеральный розыск двух депутатов-единоросов из Янтарного

Продолжение: Двум депутатам-единороссам из Янтарного приостановили членство в партии
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Следственный комитет объявил в федеральный розыск депутатов окружного совета Янтарного Павла Малыхина и Василия Рогатко, а также супругу Малыхина. Как сообщает телеграм-канал регионального управления СК, против фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По версии следствия, ночью 23 марта 2025 года подозреваемые, пребывая состоянии алкогольного опьянения, на улице Советской в Янтарном избили 37-летнюю местную жительницу. По данным следствия, потерпевшая случайно опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, принадлежащий Малыхину. Это и послужило поводом к избиению женщины.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, подозреваемые в настоящее время скрываются, поэтому объявлены в розыск. Отметим, по данным системы ГАС «Выборы», оба подозреваемых депутата являются представителями «Единой России».

«Следственное управление СК РФ по Калининградской области обращается к гражданам, обладающим информацией о месте нахождения фигурантов, сообщить необходимые сведения лично, обратившись во второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики). Звонки принимаются круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется», — сообщили в ведомстве. Адрес для обращений: г. Калининград, ул. 9 Апреля, д. 60 «а», телефоны: 8 911 868 25 02, 8 401 2 558 765. 



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