Двум депутатам-единороссам из Янтарного приостановили членство в партии

Двум депутатам-единороссам из Янтарного приостановили членство в партии
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Депутатам окружного совета Янтарного Павлу Малыхину и Василию Рогатко приостановили членство в «Единой России». Об этом «Новому Калининграду» рассказал секретарь регионального отделения политической партии, председатель Законодательного собрания области Андрей Кропоткин.

«Сегодня членство в партии приостановили», — заявил он. Кропоткин также отметил, что в случае обвинительного приговора Малыхина и Рогатко лишат депутатского мандата.

В среду стало известно, что СК объявил в федеральный розыск Павла Малыхина и Василия Рогатко, а также супругу Малыхина. По версии следствия, ночью 23 марта 2025 года подозреваемые, пребывая состоянии алкогольного опьянения, на улице Советской в Янтарном избили 37-летнюю местную жительницу. Отмечается, что потерпевшая случайно опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, принадлежащий Малыхину. Это и послужило поводом к избиению женщины.

Нынешний представительный орган Янтарного городского округа сформировали в сентябре 2024 года. Девять мест в нём получили представители «Единой России». Ещё два мандата у членов КПРФ и «Справедливой России — Патриотов — За правду!».

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