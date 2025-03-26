Двум депутатам-единороссам из Янтарного приостановили членство в партии

Депутатам окружного совета Янтарного Павлу Малыхину и Василию Рогатко приостановили членство в «Единой России». Об этом «Новому Калининграду» рассказал секретарь регионального отделения политической партии, председатель Законодательного собрания области Андрей Кропоткин.

«Сегодня членство в партии приостановили», — заявил он. Кропоткин также отметил, что в случае обвинительного приговора Малыхина и Рогатко лишат депутатского мандата.

В среду стало известно, что СК объявил в федеральный розыск Павла Малыхина и Василия Рогатко, а также супругу Малыхина. По версии следствия, ночью 23 марта 2025 года подозреваемые, пребывая состоянии алкогольного опьянения, на улице Советской в Янтарном избили 37-летнюю местную жительницу. Отмечается, что потерпевшая случайно опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, принадлежащий Малыхину. Это и послужило поводом к избиению женщины.