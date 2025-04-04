Минтранс назвал причину крушения танкеров в Чёрном море

Министр транспорта Роман Старовойт назвал основную причину разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства России.

Отмечается, что комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота завершили расследование причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Старовойт рассказал, что крушение произошло из-за нарушения сезонных ограничений капитанами танкеров и судовладельцами.

«Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива, — заявил Министр, — Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России. Материалы расследования будут переданы в Следственный комитет Российской Федерации».

Ущерб экологии власти оценили в 84,9 млрд рублей. Эту сумму планируется предъявить двум компаниям. Как рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, у них есть 1 месяц на возмещение вреда. По истечении этого срока в суд направят исковые заявления.

«Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера „Волгонефть-212“ — ООО „Кама Шиппинг“ — составила 49,5 млрд руб. В отношении ЗАО „Волгатранснефть“, который является собственником танкера „Волгонефть-239“, сумма вреда, причиненного Черному морю, составила 35,5 млрд руб.», — заявила она.