Минтранс назвал причину крушения танкеров в Чёрном море

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Министр транспорта Роман Старовойт назвал основную причину разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства России.

Отмечается, что комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота завершили расследование причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Старовойт рассказал, что крушение произошло из-за нарушения сезонных ограничений капитанами танкеров и судовладельцами.

«Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива, — заявил Министр, — Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России. Материалы расследования будут переданы в Следственный комитет Российской Федерации».

Ущерб экологии власти оценили в 84,9 млрд рублей. Эту сумму планируется предъявить двум компаниям. Как рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, у них есть 1 месяц на возмещение вреда. По истечении этого срока в суд направят исковые заявления.

«Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера „Волгонефть-212“ — ООО „Кама Шиппинг“ — составила 49,5 млрд руб. В отношении ЗАО „Волгатранснефть“, который является собственником танкера „Волгонефть-239“, сумма вреда, причиненного Черному морю, составила 35,5 млрд руб.», — заявила она.

Напомним, танкеры получили повреждения в Керченском проливе в декабре 2024 года. Первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф.

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