Калининградец повредил экспозицию на площади Победы и урной разбил окно столовой

Полицейские привлекли к ответственности калининградца, повредившего экспозицию в центре города и разбившего окно столовой на площади Победы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение о том, что на площади Победы мужчина урной разбил окно в столовой, после чего зашел в помещение и начал агрессивно себя вести. Когда злоумышленника задержали, выяснилось, что он еще и повредил часть экспозиции, установленной на площади Победы. Своими действиями калининградец причинил ущерб в размере 198 000 рублей. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Мужчине назначен административный арест сроком на 11 суток, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.