Повредившему экспозицию на пл. Победы калининградцу грозит срок по статье «Вандализм»

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В Калининграде возбуждены уголовные дела в отношении 45-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, инкриминируемых подозреваемому, предусматривает лишение свободы сроком на 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что злоумышленник повредил часть экспозиции, установленной на площади Победы, чем причинил ущерб в размере 198 000 рублей. Также подозреваемый разбил окна трех заведений, расположенных в центре города. Ущерб составил около 70 тысяч рублей. Он был задержан сотрудниками полиции по горячим следам и помещен под административный арест на 11 суток по статье «Мелкое хулигантство».


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