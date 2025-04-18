В Калининграде полицейские задержали подозреваемых в избиении подростков

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В Калининграде полицейские привлекли к ответственности троих калининградцев за нанесение телесных повреждений несовершеннолетним. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

В полицию поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что трое неизвестных избили его сына и друга подростка. Полицейские выяснили, что инцидент произошёл на ул. Бронницкой. Двое несовершеннолетних, находясь у себя дома, пригласили в гости знакомую. Девушка приехала с друзьями, в результате между молодыми людьми возник конфликт. Трое злоумышленников в возрасте 17 и 18 лет нанесли телесные повреждения 14-летним подросткам, после чего скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Они были задержаны и доставлены в отдел полиции. В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1,2 ст. 115 УК РФ.

Напомним, накануне стало известно, что региональный Следственный комитет проводит проверку информации об избиении подростков. О ее результатах будет доложено в СКР.

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