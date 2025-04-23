ГАИ: за три месяца в Калининградской области в ДТП погибло 12 человек

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За три месяца 2025 года в Калининградской области в ДТП погибли 12 человек, в том числе один ребенок, пострадали еще 245. Об этом сообщил начальник отделения пропаганды БДД регионального управления Госавтоинспекции Владимир Бегунков.

По итогам первого квартала на территории области зарегистрировано в общей сложности 210 ДТП с пострадавшими. Причинами 180 аварий стали нарушения правил дорожного движения со стороны водителей.

79 ДТП — с пострадавшими пешеходами, в результате таких аварий 7 человек погибли и 71 получили ранения. По вине самих пешеходов произошло 25 ДТП, в которых 6 человек погибло и 19 получили ранения. При этом 8 наездов на пешеходов зарегистрировано на переходах.

13 ДТП произошло по вине нетрезвых водителей, итог этих аварий — 2 погибших и и 14 пострадавших.


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