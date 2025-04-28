Житель Советска лишился 4,5 млн руб. после перевода на «безопасный счёт»

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Мошенники убедили 25-летнего жителя Советска оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Размер ущерба составил 4 573 800 руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

С незнакомого номера потерпевшему позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Собеседник сообщил, что мошенники получили доступ к его лицевому счету и для того, чтобы обезопасить свои денежные средства ему необходимо перевести все накопления на «безопасный счет».

Следующий звонок потерпевшему поступил от лжесотрудника силовых структур, который убедил его оформить кредит и перевести деньги на тот же счет. По его словам, это необходимо для того, чтобы якобы закрыть оформленный ранее кредит мошенников на его имя. Поверив аферистам, мужчина отправился в отделение банка, где оформил кредит в размере 2,7 млн руб., после чего он перечислил все денежные средства на указанный незнакомцем счет, в общей сумме 4 573 800 рублей. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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