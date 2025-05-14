Самбиста, ударившего сотрудницу караоке-клуба в Калининграде, взяли под стражу

Самбиста, ударившего сотрудницу караоке-клуба в Калининграде, взяли под стражу
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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37-летнего самбиста из Светлого, ударившего в лицо менеджера калининградского караоке-клуба «Эйфория», взяли под стражу. Об этом в среду, 14 мая, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

«Установлено, что злоумышленник, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, находясь в заведении, ударил потерпевшую кулаком после того, как она попросила оплатить предоставленный ему чек, — уточняют в ведомстве. — Потерпевшей диагностирована травма глаза и два перелома костей лицевого черепа. Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции».

В пресс-службе Калининградского областного суда уточнили, что медиками указанные повреждения квалифицируются как вред здоровью средней тяжести. Также в суде сообщили, что заключение под стражу до 10 июля текущего года было избрано из-за того, что обвиняемый не проживает по месту регистрации, «ввиду чего может скрыться от следствия и суда». «Кроме того, обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого преступления против собственности, имеет непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления против половой неприкосновенности жительницы Светлого (приговор был постановлен Светловским городским судом в 2014 году), — добавили в пресс-службе облсуда. — Следствие полагает, что, оставаясь на свободе, он может оказать давление на потерпевшую и свидетелей по уголовному делу, а также иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу».

Ранее сообщалось, что отношении дебошира было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».

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