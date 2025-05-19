На участке трассы «Калининград — Балтийск» затруднено движение после ДТП (фото)

На 15 км автодороги «Калининград — Балтийск» затруднено движения после смертельного ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«По оперативной информации сегодня, 19.05.2025, в 17:50, на 15км +950м автодороги „Калининград — Балтийск“, водитель, управляя автомобилем „Рено“, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности и допустил столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся по главной дороге прямо. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП, пассажир госпитализирован», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Светловскому округу, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Движение транспорта на данном участке автодороги затруднено. Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию и выбирать альтернативные пути следования.