В ДТП на трассе «Калининград — Балтийск» погиб водитель 1936 года рождения (видео) (фото)

Фото: пресс-служба регионального управления МЧС России

В ДТП, которое произошло 19 мая на трассе «Калининград — Балтийск», погиб водитель 1936 года рождения. Подробности аварии сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Рено“ 1936 года рождения, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю „Ман“ под управлением водителя 1981 года рождения, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП пассажир автомобиля „Рено“ 1936 года рождения доставлена в медицинское учреждение, водитель автомобиля „Рено“ скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, авария произошла в районе комплекса «Форто-Ранта». Сотрудники пожарно-спасательной части № 31 деблокировали погибшего и отключили аккумуляторную батарею. На месте работали шесть человек личного состава и одна единица техники.