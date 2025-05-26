Мошенник похитил деньги у жителя Балтийска под предлогом помощи с банкротством

Мошенник похитил у жителя Балтийска более 200 тысяч рублей под предлогом помощи с оформлением процедуры банкротства. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчине 1960 года рождения мессенджере поступил звонок от неизвестного, который представился юристом и предложил свою помощь в оформлении процедуры банкротства. В дальнейшем под различными предлогами злоумышленник убеждал балтийца перевести ему денежные средства. В итоге мужчина перечислил аферисту все личные накопления — 228 тысяч рублей, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». В полиции в очередной раз призывают: никогда не следуйте инструкциям, полученным по телефону, если речь заходит о деньгах, в том числе о снятии и переводе денежных средств, установке каких-либо приложений на мобильный телефон. Обязательно перепроверяйте полученную информацию.