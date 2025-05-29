Прокуратура: в Калининградской области на 37% выросло число нарушений ПДД

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В 2025 году в Калининградской области было зарегистрировано на 37% больше преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, их раскрываемость выросла до 90,2%.

Кроме того, отмечается, что за четыре месяца в регионе произошло 283 ДТП с пострадавшими (+6,8%). В них погибло 16 человек, а пострадало — 319.

«Владимир Родин (и.о. прокурора Калининградской области. — прим. „Нового Калининграда“) в ходе совещания подчеркнул необходимость незамедлительно решать вопрос о возбуждении уголовного дела при наличии сведений о тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему в результате ДТП, добиваться конфискации автомобилей у нетрезвых водителей, проводить проверки в отношении подрядчиков, выполняющих работы по контрактам на ремонт и строительство дорог», — добавляет пресс-служба.

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