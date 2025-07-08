За полгода в Калининградской области в ДТП погибло 27 человек

За полгода в Калининградской области в ДТП погибло 27 человек
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области с начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибло 27 человек. По данным, которые приводит региональное УГИБДД, за 6 месяцев 2025 года на территории Калининградской области зарегистрировано 472 ДТП с пострадавшими, в которых не только были человеческие жертвы, но и было ранено 536 водителей, пассажиров и пешеходов.

«За указанный период наиболее распространенным видом дорожно-транспортных происшествий было „столкновение транспортных средств“», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В конце мая текущего года региональная прокуратура сообщила, что в Калининградской области было зарегистрировано на 37% больше преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). При этом их раскрываемость выросла до 90,2%.

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