За полгода в Калининградской области в ДТП погибло 27 человек

В Калининградской области с начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибло 27 человек. По данным, которые приводит региональное УГИБДД, за 6 месяцев 2025 года на территории Калининградской области зарегистрировано 472 ДТП с пострадавшими, в которых не только были человеческие жертвы, но и было ранено 536 водителей, пассажиров и пешеходов.

«За указанный период наиболее распространенным видом дорожно-транспортных происшествий было „столкновение транспортных средств“», — уточнили в пресс-службе ведомства.