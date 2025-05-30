В суд поступило дело жительницы Славского района, насмерть сбившей школьника

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В суд поступило уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Славского района, обвиняемой в совершении ДТП, в котором погиб ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Ранее прокуратура Славского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предварительным следствием установлено, что в июне 2024 года обвиняемая за рулем «Киа» двигалась по автодороге Советск-Славск-Ясное-Мысовка и в посёлке Раздольное Славского района совершила наезд на 10-летнего мальчика, выходящего из школьного автобуса. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.

30 апреля после утверждения обвинительного заключения прокуратурой уголовное дело направлено в Славский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция за совершение преступления предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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