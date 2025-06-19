Суд вынес приговор хозяйке умершей собаки за жестокое обращение с животным

Хозяйку умершей собаки приговорили к исправительным работам на 6 месяцев за жестокое обращение с животным. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Суд установил, что в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года обвиняемая оставляла свою собаку породы хаски по кличке Арчи без пищи и воды в запертой квартире, изредка навещая ее. Видя, что собака находится в измученном состоянии с признаками истощения и обезвоживания, женщина не предприняла мер по надлежащему уходу за ней. 4 февраля Арчи в критическом состоянии забрали из квартиры сотрудники полиции и передали в клинику. Реанимационные мероприятия не принесли результата, и собака погибла.

На заседании подсудимая заявила, что обвинение ей понятно, она согласна с ним в полном объёме и поддерживает ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель не возражал.

Суд квалифицировал действия женщины по ч.1 ст. 245 УК РФ как жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель. Приговором мирового судьи 1-го судебного участка Багратионовского судебного района ей назначено наказание в виде исправительных работ на 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы ежемесячно. Приговор не вступил в законную силу.