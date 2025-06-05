В Калининградской области раскрыто убийство женщины, совершенное 32 года назад (видео)

В Калининградской области следователи СК России установили обстоятельства убийства, совершенного 32 года назад. Обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РСФСР), совершенном в 1992 году, предъявлено 53-летнему жителю области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным СК, 24 ноября 1992 года в реке Красной в черте города Гусева было обнаружено тело женщины. Как позднее установлено судебно-медицинской экспертизой, её изнасиловали и задушили. На первоначальном этапе следствия не удалось установить подозреваемого. Однако в ходе работы следователей и криминалистов калининградского СК России по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет совместно с оперативными сотрудниками были проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно изучены собранные доказательства, после чего выявлен схожий способ совершения нескольких преступлений на территории региона с 1992-го по 1997-й годы.

Так в поле зрения следствия попал 53-летний уроженец Гусева, с 1997 года отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство в 1993 году жительницы Гусева и убийство в мае 1997 года своего друга и его семьи. Кроме того, 12 февраля 2024 года фигурант осужден Московским районным судом города Калининграда за убийство, сопряженное с изнасилованием двух лиц (п. «е», п. «з» ст. 102 УК РСФСР), и покушение на убийство трех лиц, с целью облегчить его совершение, сопряженное с изнасилованием), совершенные в 1996 году. В 1997 году мужчину допрашивали по уголовному делу об убийстве женщины, однако достаточных доказательств для предъявления ему обвинения в то время не нашлось.

Тем не менее спустя годы следователям удалость установить контакт с фигурантом, который дал подробные показания, признал вину и рассказал об обстоятельствах совершенного в 1992 году преступления. По словам злоумышленника, вечером 8 ноября 1992 года, встретив ранее незнакомую ему женщину, он напал на нее, силой привел на берег реки, где изнасиловал и задушил жертву. Затем избавился от тела, выбросив его в реку, после чего скрылся с места преступления. По словам фигуранта, это было первое из совершенных им убийств.

С обвиняемым проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.