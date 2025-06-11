У берегов Балтийска пограничники остановили неуправляемый траулер «За Родину»

У берегов Балтийска пограничники остановили неуправляемый траулер «За Родину»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Рыболовецкий траулер «За Родину» у берегов Балтийска остановили пограничники, когда он шёл к берегу фактически без управления. О том, что произошло на судне, «Новому Калининграду» рассказал глава совета директоров группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич.

«Ничего не случилось. Просто плохо стало старпому и он чуть отключился,- пояснил Лютаревич. — Судно шло-шло, а потом, спасибо пограничникам — они увидели, что он подходит ближе к берегу, подскочили и остановили пароход. Их направили в порт. Вот и всё».

Лютаревич добавил, что старпому оказывают медицинскую помощь, а само судно в полном порядке. При этом команда в момент происшествия спала, «потому что всё произошло в 4 утра».

«Я не могу сказать, что это стандартная ситуация, но уж как есть, — добавил Лютаревич. — Молодцы пограничники, что нам помогли. Экипаж бодр, они сейчас трал перематывают, который чуть порвался, после чего возвращаются на промысел».

Напомним, что российский флаг на рыболовном траулере «За Родину» подняли в марте 2017 года. Он стал первым пополнением флота одноимённого рыболовецкого предприятия с 1990 года.


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