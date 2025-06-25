В Правдинске произошёл пожар на территории усадьбы Рихтера (фото)

В Правдинске произошёл пожар на территории усадьбы Рихтера (её юридический адрес — поселок Шевченко, улица Калининградская, д.1). Возгорание, как сообщили «Новому Калининграду» очевидцы, было зафиксировано в субботу, 21 июня примерно в 18:30. В пресс-службе регионального управления МЧС России по Калининградской области уточнили, что вызов пожарных на объект в тот день действительно был зафиксирован.

«У нас нет информации, чтобы горело здание. В отчёте сообщается о возгорании бытовых отходов на площади 3 квадратных метров. Очевидцы с той улицы жаловались в 112 на дым», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Глава администрации муниципалитета Владимир Устинов сообщил «Новому Калининграду», что на территории усадьбы регулярно собираются подростки, поэтому полиция включила её в постоянный мониторинг. Собственника объекта Устинов назвал проблемным.

«Объект был выкуплен предпринимателем Павлом Левченко из Обнинска Калужской области, — пояснил Устинов. — Восстанавливать он её не планирует, а хочет просто продать. Понимая, что состояние усадьбы — это в первую очередь моя головная боль, я уже четыре раза подыскивал ему покупателей. Однако мне он называл одну сумму, а покупателям другую, более высокую. Один раз он даже брал задаток, но продажа так и не состоялась».

Далее Устинов сообщил, что собственник предлагал покупателям погасить его долги (более пяти миллионов рублей), однако те отказывались, поясняя, что он должен вступить в сделку с погашенными долгами.

«Нам стало понятно, что пока собственник тянет время, мы можем потерять исторический объект, поэтому я договорился с руководителем региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгением Масловым, что они инициируют изъятие здание у собственника за его недобросовестное использование», — добавил Устинов.

Глава администрации напомнил, что этим механизмом чиновники ранее уже пользовались при изъятии фахверкового склада в Железнодорожном.

В июле 2024 года руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщал «Новому Калининграду», что в том случае, если до конца лета собственник не приступит к противоаварийным работам, его заставят сделать это через суд. В январе текущего года Маслов сообщил, что иск против Левченко так и не был направлен, однако его составлением Служба должна была заняться в ближайшее время.

Отметим, что источник «Нового Калининграда», знакомый с ситуацией, сообщил, что Павел Левченко является лишь юридическим собственником усадьбы. Бенефициаром же является экс-депутат Калининградской областной Думы Константин Хаипов. С ним редакции оперативно связаться не удалось.

В октябре 2023 года усадьба Рихтера была признана объектом культурного наследия местного значения. Ранее сообщалось, что в перечень выявленных ОКН усадьбу включили в ноябре 2022 года.