Региональные власти пригрозили изъятием собственнику усадьбы в Правдинске

Усадьбу Рихтера в Правдинске власти намерены изъять у собственника, если он не примет мер по её сохранению. Об этом в среду, 16 июля, сообщили представители Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области.

В релизе Службы сообщается, что на минувшей неделе её сотрудники по договорённости с органом местного самоуправления провели «контрольно-надзорное мероприятие на объекте культурного наследия местного (муниципального) значения „Ансамбль „Городская усадьба“, 1911 год“ (Калининградская область, Правдинский район, посёлок Шевченко, улица Калининградская, 1)».

«Объект вызывал озабоченность с момента его выявления и постановки на государственный учет приказом Службы от 12.10.2023 № 391, — пояснили в Службе. — За прошедшие два года его состояние явно ухудшилось, что стало основанием для оформления 14.07.2025 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, предъявляемых к собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия».

Власти напомнили, что собственник проживает за пределами региона и «покупал объект явно не в целях приведения его в надлежащее состояние». Владельцу усадьбы дали понять, что до 15 октября текущего года ему необходимо провести первоочередные противоаварийные работы.

«В случае неисполнения будем принимать дальнейшие меры, вплоть до изъятия у собственника бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия и возбуждения уголовного дела о причинении ему вреда, — говорится далее в релизе. — Кроме одного общего изображения, фотофиксацию нарушений на объекте намеренно не публикуем. Не хотелось бы пугать видом рухнувших перекрытий и другими „непотребствами“».

Напомним, что 21 июня этого года на территории усадьбы Рихтера произошёл пожар, а глава администрации муниципалитета Владимир Устинов сообщил «Новому Калининграду», что на территории усадьбы регулярно собираются подростки, поэтому полиция включила её в постоянный мониторинг. Собственника объекта, предпринимателя Павла Левченко из Обнинска, Устинов назвал «проблемным» и пояснил, что тот неоднократно и безуспешно пытался продать усадьбу, предлагая покупателям погасить его долги (более пяти миллионов рублей).

В июле 2024 года руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщал «Новому Калининграду», что в том случае, если до конца лета собственник не приступит к противоаварийным работам, его заставят сделать это через суд. В январе текущего года Маслов сообщил, что иск против Левченко так и не был направлен, однако его составлением Служба должна была заняться в ближайшее время.

Отметим, что источник «Нового Калининграда», знакомый с ситуацией, сообщил, что Павел Левченко является лишь юридическим собственником усадьбы. Бенефициаром же является экс-депутат Калининградской областной Думы Константин Хаипов (с ним редакции оперативно связаться не удалось).

В октябре 2023 года усадьба Рихтера была признана объектом культурного наследия местного значения. Ранее сообщалось, что в перечень выявленных ОКН усадьбу включили в ноябре 2022 года.