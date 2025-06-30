Прокуратура Советска требует 2 млн в пользу подростка, пострадавшего на стройке

Прокуратура Советска требует 2 млн в пользу подростка, пострадавшего на стройке
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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В Советске прокуратура добивается выплаты компенсации морального вреда в пользу подростка, пострадавшего при выполнении строительных работ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В марте 2025 года в нарушение требований законодательства подросток был привлечен к опасному и тяжелому труду при выполнении строительных работ в многоквартирном доме, а также ненадлежащим образом проинструктирован в области безопасности. В результате на несовершеннолетнего упала ненадлежащим образом закрепленная металлическая конструкция, подросток получил травмы. В ходе проверки в организации выявлены и другие нарушения трудового законодательства.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с организации, допустившей несовершеннолетнего к выполнению работ, компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении. Также предприятие оштрафовано за нарушение правил охраны труда. Кроме того, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

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