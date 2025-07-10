В Калининграде педиатра и ее знакомую ждет суд за махинации с путевками в санаторий

В суд поступило уголовное дело в отношении врача-педиатра и ее знакомой, обвиняемых в причинении ущерба Минздраву РФ при оформлении путёвок на санаторно-курортное лечение. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в период с марта по август 2023 года 70-летняя обвиняемая С., чтобы решить свои финансовые проблемы посредством бесплатного проживания и питания в медорганизации, организовала сбор группы детей для направления на санаторно-курортное лечение в санаторий им. Семашко Н.А. в г.Сочи. При этом С. сообщила родителям детей, что оказание медицинской помощи бесплатное и наличие у детей медицинских показаний для направления в санаторий не обязательно, что не соответствовало действительности. Далее С., действуя по договоренности с 35-летней М., занимающей должность участкового врача-педиатра, передала последней данные о детях. М. составила на каждого ребенка справки, содержащие ложные сведения о наличии у детей медицинских диагнозов.

На основании подложных документов, представленных С. в Детскую областную больницу справок, была выделена 41 путевка на санаторно-курортное лечение и сопровождение в санаторий им. Семашко Н.А. Тем самым федеральному Минздраву был причинен ущерб на сумму, превышающую 2,5 млн рублей.

Действия С. квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба собственнику и иному владельцу имущества, путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере. Действия М. — по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 165 УК РФ, пособничество в причинении имущественного ущерба собственнику и иному владельцу имущества, путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере.

Решается вопрос о принятии уголовного дела к производству суда и назначении его к судебному разбирательству.