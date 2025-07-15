В Калининграде неизвестный на электросамокате сбил трёхлетнего ребёнка и скрылся

В Калининграде неизвестный на электросамокате сбил трёхлетнего ребёнка и скрылся
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде на улице Челнокова неизвестный на электросамокате сбил трёхлетнего ребёнка и скрылся с места происшествия. Как сообщает пресс-служба СК РФ, по факту ДТП возбуждено уголовное дело и главе ведомства Александру Бастрыкину будет представлен доклад об обстоятельствах травмирования ребенка.

«Следственными органами СК России по Калининградской области по данному факту возбуждено уголовное дело, — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ. — Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Канонерову Д.Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах».

Напомним, что 26 июня на улице Горького в Калининграде несовершеннолетний электросамокатчик сбил на тротуаре восьмилетнюю девочку (она была доставлена в больницу). О этом сообщала пресс-служба областной Госавтоинспекции.

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