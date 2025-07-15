Выселенная из немецкого особняка школа «Базис» переехала на новое место (дополнено)

Частная школа «Базис», выселенная из немецкого особняка на улице Леонова, сменила адрес. Как сообщила директор учреждения дополнительного образования Марина Олейник в своём телеграм-канале, 12 и 13 июля она вместе со своими сотрудниками и родителями учеников собирала и готовила к переезду имущество школы.

«И вот совпадение, от которого мурашки: ровно 4 года назад, 13 июля, я переехала в офис на проспекте Мира, 136, чтобы открыть „Школу Базис“, — написала она. — 13 июля я возвращаюсь туда. Через ровно четыре года. Начинала там, и, кажется, сейчас именно то время, когда нужно вернуться к корням».

До того, как подыскать новое место для своей школы, Марина Олейник сообщала «Новому Калининграду», что выбор зданий под эти цели в Калининграде ограничен, так как помещения должны иметь соответствующую лицензию.

В начале июля против директора частной школы «Базис» Марины Олейник было возбуждено уголовное дело из-за отказа исполнить решение суда и покинуть помещения бывшего «Гранд-Холла» на улице Леонова. О принудительном выселении школы из немецкого особняка во вторник, 15 июля, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов.

Арендатором здания на улице Леонова, в стенах которого школа находилась с 2022 года, стала сочинская компания «Аэроимиджсочи» (при этом здание и сегодня остаётся в федеральной собственности). Согласно данным ЕГРН, компания занимается деятельностью в сфере парков и пляжей, а также торговлей, общепитом, гостиничным бизнесом и недвижимостью. Арендный платёж за «помещения свободного назначения» был установлен на уровне 782,6 тыс. рублей в месяц.

Дополнено: Марина Олейник сообщила «Новому Калининграду», что её школа всё ещё разыскивает новое место. Имущество на текущий момент перевезено в небольшой репетиторский центр.

«Мы в поисках помещения для школы, — добавила она. — Рассматриваем все варианты, чтобы успеть всё сделать к началу учебного года».