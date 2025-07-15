Выселенная из немецкого особняка школа «Базис» переехала на новое место (дополнено)

Выселенная из немецкого особняка школа «Базис» переехала на новое место (дополнено)
Фото: телеграм-канал Марины Олейник
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Частная школа «Базис», выселенная из немецкого особняка на улице Леонова, сменила адрес. Как сообщила директор учреждения дополнительного образования Марина Олейник в своём телеграм-канале, 12 и 13 июля она вместе со своими сотрудниками и родителями учеников собирала и готовила к переезду имущество школы.

«И вот совпадение, от которого мурашки: ровно 4 года назад, 13 июля, я переехала в офис на проспекте Мира, 136, чтобы открыть „Школу Базис“, — написала она. — 13 июля я возвращаюсь туда. Через ровно четыре года. Начинала там, и, кажется, сейчас именно то время, когда нужно вернуться к корням».

До того, как подыскать новое место для своей школы, Марина Олейник сообщала «Новому Калининграду», что выбор зданий под эти цели в Калининграде ограничен, так как помещения должны иметь соответствующую лицензию.

В начале июля против директора частной школы «Базис» Марины Олейник было возбуждено уголовное дело из-за отказа исполнить решение суда и покинуть помещения бывшего «Гранд-Холла» на улице Леонова. О принудительном выселении школы из немецкого особняка во вторник, 15 июля, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов.

Арендатором здания на улице Леонова, в стенах которого школа находилась с 2022 года, стала сочинская компания «Аэроимиджсочи» (при этом здание и сегодня остаётся в федеральной собственности). Согласно данным ЕГРН, компания занимается деятельностью в сфере парков и пляжей, а также торговлей, общепитом, гостиничным бизнесом и недвижимостью. Арендный платёж за «помещения свободного назначения» был установлен на уровне 782,6 тыс. рублей в месяц.

Дополнено: Марина Олейник сообщила «Новому Калининграду», что её школа всё ещё разыскивает новое место. Имущество на текущий момент перевезено в небольшой репетиторский центр.

«Мы в поисках помещения для школы, — добавила она. — Рассматриваем все варианты, чтобы успеть всё сделать к началу учебного года».

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