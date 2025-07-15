На набережной Трибуца электросамокатчик сбил 8-летнего ребенка и скрылся

На набережной Трибуца электросамокатчик сбил 8-летнего ребенка и скрылся
Фото пресс-службы областной Госавтоинспекции
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В Калининграде во вторник, 15 июля, произошло ДТП с участием электросамоката. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоиспекции.

По оперативной информации, в 17:30 на набережной Трибуца водитель электросамоката совершил наезд на 8-летнего ребенка и скрылся с места происшествия. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

Правоохранители устанавливают личность виновника ДТП. Водителю электросамоката необходимо обратиться в ОБ ДПС (552-511 дежурная часть, 552-526 отделение розыска).

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что 14 июля на улице Челнокова неизвестный на электросамокате сбил трёхлетнего ребёнка и также скрылся с места происшествия.


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