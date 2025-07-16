В Калининграде нашли самокатчика, который сбил трехлетнего ребенка и скрылся (видео)

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность самокатчика, сбившего 3-летнего ребенка на Сельме и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ.

Как напомнили в ведомстве, в воскресенье, 13 июля, в 16:43 в Калининграде на ул. Генерала Челнокова в районе дома 30 по тротуару двигался электросамокат под управлением неустановленного водителя, который допустил наезд на 3-летнего пешехода, после чего с места происшествия скрылся. В ходе административного расследования сотрудники Госавтоинспекции установили, что электросамокатом управлял 16-летний местный житель.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы и установления степени тяжести травм, полученных пострадавшим, будет принято решение в соответствии с законодательством РФ», — добавили в Госавтоинспекции.

Ранее пресс-служба СК РФ сообщала, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело и главе ведомства Александру Бастрыкину будет представлен доклад об обстоятельствах травмирования ребенка.

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