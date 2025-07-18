СК: на стройке в Калининграде монтажник упал с высоты в три этажа

В Калининграде следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства травмирования рабочего на строительном объекте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В четверг, 17 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на строительном объекте на Дубовой аллее в Калининграде получил травмы 49-летний рабочий. По предварительным данным, сотрудник подрядной организации, выполнявший монтажные работы по установке освещения на 9-м этаже строящегося многоквартирного дома, упал в проем на бетонное перекрытие на 6-м этаже. С травмами он был госпитализирован.

Следователями произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.