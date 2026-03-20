Направлено в суд дело о травмировании рабочего, упавшего с высоты на стройке

Направлено в суд дело о травмировании рабочего, упавшего с высоты на стройке
Прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в июле 2025 года предприниматель привлек для производства работ на высоте 49-летнего жителя области, не прошедшего обучение требованиям охраны труда, стажировку при работе на высоте, а также медицинский осмотр. В результате мужчина, находясь на девятом этаже, упал в технологическое отверстие пожарного выхода на бетонное перекрытие на 6-м этаже. Пострадавший получив множественные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter