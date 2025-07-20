Жители Знаменска сообщили о прорыве шандоры на реке Лава (фото) (видео)

На реке Лава в Гвардейском округе прорвало шандору, и это может значительно снизить уровень воды выше по течению. О проблеме в пятницу, 18 июля, губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных во время встречи с жителями Гвардейского округа сообщил предприниматель Дмитрий Тюнин, занимающийся организацией байдарочных сплавов на территории муниципалитета. Тюнин объяснил, что на территории округа есть масса довоенных гидротехнических сооружений, благодаря которым удавалось удерживать стабильный уровень воды. Однако в конце июня, либо в начале июля этого года в районе Знаменска произошёл прорыв шандоры.

«На шандоре трое ворот, двое из них прорваны. Буквально на прошлой неделе мы проинформировали „Волгобалт“ (они сегодня собственники этих объектов). Мы выехали на катере и всё им показали и объяснили. Они сейчас думают, как это делать. Но ситуация очень непростая, потому что они говорят, что денег нет. Проблема в том, что при прорыве шандор может понизиться уровень реки Лава», — сообщил предприниматель.

Тюнин также объяснил, что последствия аварии затронут в большей степени не Гвардейский, а Правдинский округ, жители которого ранее уже жаловались на катастрофическое падение уровня воды.

«Пока специалисты не знают, что делать, — продолжил Тюнин. — Хотелось бы, чтобы вы взяли ситуацию на контроль».

Беспрозванных попросил подчинённых предоставить подробную информацию о причинах ЧП.

Напомним, что в конце мая организатор байдарочных сплавов Геннадий Кострица во время встречи губернатора с представителями бизнеса Правдинского района сообщил, что уровень воды в реке Лава ежегодно падает, и что власти пока не пытались остановить этот процесс. В начале июня министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова рассказала «Новому Калининграду», что региональные власти разрабатывают ряд мер для спасения реки Лавы. На это, по её словам, «предусмотрены лимиты в федеральном бюджете».