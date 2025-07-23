ГАИ уточнила подробности массового ДТП на пересечении Аллеи Смелых и Южного обхода (фото)

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Массовое ДТП с пострадавшими, которое случилось во вторник, 22 июля, на пересечении Аллеи Смелых и Южного обхода Калининграда, спровоцировал водитель грузовика. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, 58-летний водитель автомобиля «Даф» с полуприцепом «Шмитц» выбрал небезопасную дистанцию до впередистоящего «Ниссана» под управлением 36-летнего водителя и совершил с ним столкновение, после чего столкнулся с «Мицубиси» под управлением 65-летнего водителя, «Маздой» под управлением 53-летнего водителя и «Ауди» под управлением 46-летнего водителя. В результате ДТП 2-летний и 43-летний пассажиры «Ниссана», а также водитель «Мицубиси» госпитализированы, 65-летняя пассажир «Мицубиси» получила телесные повреждения.

В ходе проверки установлено, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве, а все участники были пристегнуты ремнями безопасности, добавили в ГАИ.

Фото пресс-службы областной Госавтоинспекции

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