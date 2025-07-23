Погиб 18-летний водитель: ГАИ уточнила подробности ДТП с автобусом и легковушкой (видео)

В Госавтоинспекции уточнили подробности смертельного ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения погиб 18-летний водитель авто и пострадали его пассажиры. Об этом сообщила пресс-служба областной ГАИ.

Авария случилась в среду в 16:05 на 6 км + 500 м автодороги «Чапаево — Грибоедово — Маломожайское» Неманского района. 18-летний водитель «Фольксваген» нарушил требование знака 2.4 «Уступите дорогу» и столкнулся с автобусом, двигавшимся по главной дороге. В результате спровоцировавший аварию автомобилист скончался на месте происшествия. 17-летний, 18-летний и 19-летний пассажиры его авто получили телесные повреждения и были госпитализированы. На момент ДТП пассажиры в салоне автобуса отсутствовали.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.