В Правдинске осудили мужчину, ударившего 15-летнего подростка ножом

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В Правдинске 37-летнего мужчину, ударившего 15-летнего подростка ножом, осудили за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Вечером, 8 марта, обвиняемый у себя в квартире в ходе конфликта с сожительницей нанес её 15-летнему племяннику, заступившегося за родственницу, один удар ножом в область легкого, причинив открытую рану грудной клетки. В судебном заседании мужчина признал вину.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ как «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел признание подсудимым вины в совершении преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух малолетних детей и болезненное состояние его здоровья.

Приговором Правдинского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс. руб.

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