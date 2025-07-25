В «Центре одарённых детей» выявили энтеровирусную инфекцию

В загородном лагере ГАУ КО ОО ШИЛИ «Центр одарённых детей» в посёлке Ушаково специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в связи с информацией о заболевших детях с симптомами энтеровирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас лабораторно диагноз подтвержден у одного ребенка, у восьми детей он установлен клинически (фарингит и экзантемные высыпания). Заболевание протекает в легкой форме.

«Специалисты управления незамедлительно выехали в лагерь и организовали противоэпидемические мероприятия. Обследовали контактных заболевших, отобрали пробы с объектов внешней среды, пробы пищевой продукции, воды, дезинфекционных средств, — пишет пресс-служба. — Клинический материал и пробы доставлены на исследование в ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области“».

С целью сохранения здоровья детей и недопущения распространения инфекции было принято решения о досрочном завершении смены. Дети переданы под медицинское наблюдение.

Получить оперативный комментарий в «Центре одаренных детей» «Новому Калининграду» не удалось.