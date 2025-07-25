Из-за вспышки энтеровируса в детском лагере организована доследственная проверка

Все новости по теме: Безопасность

Региональное управление Следственного комитета РФ организовало доследственную проверку по сообщениям в СМИ о вспышке энтеровирусной инфекции в загородном лагере ГАУ КО ОО ШИЛИ «Центр одарённых детей» в посёлке Ушаково. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«25 июля 2025 года в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, содержащая сведения о том, что в одном из детских лагерей в посёлке Ушаково Гурьевского района произошла вспышка энтеровирусной инфекции, в связи с чем детское учреждение досрочно завершило смену. По указанию и. о. руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрия Георгиевича Канонерова для проверки сведений, изложенных в СМИ, незамедлительно организована доследственная проверка, производство которой поручено Гурьевскому межрайонному следственному отделу регионального управления Следственного комитета», — говорится в сообщении.

В ходе проверки выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Эпидемиологическое расследование в связи с информацией о заболевших детях с симптомами энтеровирусной инфекции проводит региональное управление Роспотребнадзора. Как сообщили в ведомстве утром 25 июля, лабораторно диагноз подтверждён у одного ребенка, у восьми детей он установлен клинически (фарингит и экзантемные высыпания). Заболевание протекает в лёгкой форме.

Получить оперативный комментарий в «Центре одаренных детей» «Новому Калининграду» не удалось.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter