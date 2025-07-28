Прокуратура: в Светлом затопило районную больницу (фото)

В районной больнице Светлого затопило два функционирующих этажа, сообщает прокуратура области. Прокуратура Светлого инициировала проведение проверки.

По предварительной информации, затопление произошло в понедельник, 28 июля, в ходе проведения работ по капитальному ремонту крыши здания. Светловский прокурор Николай Мяшин побывал на месте и организовал проверку по данному факту.

«В ходе проверочных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнения федерального законодательства в деятельности регионального Фонда капитального ремонта и подрядных организаций», — сообщили в прокуратуре.