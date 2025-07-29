В ДТП с электросамокатами в регионе с начала года ранения получили 44 человека

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За шесть месяцев 2025 года в Калининградской области в ДТП с участием электросамокатов пострадали 44 человека, 10 из них — несовершеннолетние. Об этом говорится в ответе регионального управления Госавтоинспекции УМВД России на информационный запрос «Нового Калининграда», касающийся происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Согласно данным автоматизированной информационно-управляющей системы Госавтоинспекции, за полгода на территории Калининградской области зарегистрировано 57 ДТП с участием СИМ, из них 43 — с пострадавшими, ранения получили 44 человека, в том числе 10 детей в возрасте до 16 лет. В четырех случаях пострадавшие дети выступали в качестве пешеходов, в шести — в качестве водителей СИМ.

В ГАИ уточнили, что за аналогичный период 2024 года в регионе было зарегистрировано 40 ДТП с участием СИМ, ранения получили 23 человека, из них шесть — дети.

Напомним, и. о. руководителя регионального управления Следственного комитета Дмитрий Канонеров в ходе брифинга 25 июля сообщил, что по электросамокатам в Калининграде и области необходимо принять взвешенное решение, которое помогло бы сократить число аварий с тяжелыми последствиями и уйти от полного запрета средств индивидуальной мобильности.

Ранее губернатор Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии заявил, что областные власти рассматривают возможность ограничения движения электросамокатов в отдельных районах Калининграда и области.

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